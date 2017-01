Fmi, confermate le stime sul Pil: -1,8% nel 2013

foto Getty Correlati Aumento Iva, stangata per le famiglie 12:59 - L'economia italiana si contrarrà nuovamente quest'anno, con un calo del Pil dell'1,8%, per poi risalire dello 0,7% nel 2014. Sono le stime dell'Fmi pubblicate nella bozza del World Economic Outlook. Le previsioni per l'Italia restano invariate rispetto a quelle diffuse a luglio. Riviste al ribasso, invece, le stime per il Pil mondiale, che risalirà del 2,9% nel 2013 e del 3,6% nel 2014, con un taglio, rispettivamente, di 0,3 e 0,2 punti percentuali. - L'economia italiana si contrarrà nuovamente quest'anno, con un calo del Pil dell'1,8%, per poi risalire dello 0,7% nel 2014. Sono le stime dell'Fmi pubblicate nella bozza del World Economic Outlook. Le previsioni per l'Italia restano invariate rispetto a quelle diffuse a luglio. Riviste al ribasso, invece, le stime per il Pil mondiale, che risalirà del 2,9% nel 2013 e del 3,6% nel 2014, con un taglio, rispettivamente, di 0,3 e 0,2 punti percentuali.

"Disoccupazione in Italia salirà al 12,6%" - Tra le questioni principali da affrontare resta la disoccupazione, che raggiungerà "un livello inaccettabilmente elevato in molte economie avanzate così come in vari paesi emergenti". In Italia i senza lavoro saliranno dal 10,7% del 2012 al 12,6% nel 2013 per poi ridiscendere al 12,4% nel 2014.



"Bisogna rafforzare l'area euro" - Nel documento, il Fondo monetario internazionale sottolinea che "rafforzare l'unione monetaria, con una forte unione bancaria sarà cruciale e deve comprendere un meccanismo unico di supervisione e risoluzione" delle crisi. "La Bce dovrebbe valutare un ulteriore supporto di politica monetaria".



"La crescita è ancora debole" - "La crescita mondiale è ancora debole e i rischi al ribasso sono diventati più marcati", scrive l'Fmi, indicando tra i rischi le conseguenze del rallentamento della Cina, della politica monetaria Usa e di una possibile stagnazione in Eurolandia. All'orizzonte anche possibili rischi geopolitici.