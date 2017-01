Tgcom24 > Economia > Aumento Iva, stangata per le famiglie del Nord

21.9.2013

Aumento Iva, stangata per le famiglie del Nord

Secondo la Cgia di Mestre, se l'imposta sarà portata al 22% ci sarà un incremento dei costi in media per 110 euro l'anno, con punte di 135 a Bolzano, 113 in Veneto e 111 in Emilia Romagna