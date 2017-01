foto Web

22:23

- Chiusura in territorio negativo per Wall Street. Il Dow Jones perde l'1,10% a 15.464,76 punti, il Nasdaq cede lo 0,39% a 3.774,73 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno lo 0,73% a 1.709,69 punti. Tema del giorno è stato il titolo Blackberry che è crollato: -17,30% a 8,60 dollari per azione dopo l'annuncio della riduzione di forza lavoro e la stima per il secondo trimestre di una perdita operativa netta di 995 milioni di dollari.