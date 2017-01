foto Ap/Lapresse

21:00

- "Non tratterò sull'aumento del tetto del debito, non siamo una repubblica delle banane, siamo gli Stati Uniti d'America e non possiamo non pagare i nostri conti". Questo il duro monito del presidente americano Barack Obama, sottolineando che se gli Stati Unti non alzano il tetto del debito sono "dei fannulloni", non mantengono le promesse. "Se il tetto del debito non viene aumentato, gli Usa saranno in default", ha minacciato.