foto Ansa

18:22

- Chiusura in calo per Piazza Affari con il Ftse Mib che ha perso lo 0,49% a 17.970 punti. Male anche l'All Share, che ha lasciato sul terreno lo 0,36% a 19.039 punti, mentre lo Star ha guadagnato lo 0,65% a 14.863 punti. Pesante Telecom Italia, in rosso sin dall'avvio, che chiude a -3,39%. Deboli le banche, bene Fiat e Pirelli.