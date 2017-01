foto Ap/Lapresse

15:47

- Apertura debole alla Borsa di New York, con il Dow Jones che comincia la giornata invariato a 15.637,09 punti e il Nasdaq in rialzo dello 0,19% a quota 3.796,73. Gli investitori si muovono con prudenza dopo le ultime indicazioni, secondo cui la Fed potrebbe ridurre il programma di acquisto di bond già dalla prossima riunione del board nel caso in cui i dati indichino un miglioramento dello scenario economico negli Stati Uniti.