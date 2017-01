foto Ap/Lapresse

08:46

- La Borsa di Tokyo chiude in leggero calo a -0,16%: l'indice Nikkei cede 23,76 punti, a quota 14.742,42, con lo yen in frenata su dollaro ed euro. Il presidente della BoJ, Haruhiko Kuroda, ha ribadito che i conti pubblici in ordine sono un fattore "indispensabile" per una crescita sostenibile, aggiungendo che l'istituto farà ogni sforzo per centrare il target di inflazione al 2% in 2 anni.