foto LaPresse

17:30

- Il rapporto deficit/pil per l'Italia "non è arrivato al 3,1%, ma siamo, di poco, sotto il 3% e non sforeremo questa cifra, resteremo all'interno". Lo ha detto, ad Assisi, il ministro dello Sviluppo economico, Flavio Zanonato, sull'eventuale necessità di una manovra correttiva. "Bisogna finirla di dare soltanto le notizie negative - ha aggiunto - esistono anche quelle positive, come quella che noi siamo usciti dalla procedura di inflazione".