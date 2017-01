foto Ansa

16:22

- Google e le multinazionali del web dovranno pagare le imposte in Italia per le attività che sono riferibili al nostro Paese in percentuale ai ricavi. A prevederlo è un emendamento del Pd al ddl di delega fiscale, approvato in commissione Finanze della Camera. Un altro emendamento inserisce invece una stretta sui giochi: i Comuni dovranno predisporre un piano regolatore per localizzare le sale da gioco sul loro territorio.