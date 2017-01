foto Ap/Lapresse

09:24

- Avvio decisamente positivo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari il primo indice Ftse Mib ha fatto segnare una crescita dell'1,58%, mentre il Ftse It All-Share un aumento dell'1,41%. In grande evidenza titoli bancari e Mediaset. Un'apertura in linea con quella delle altre principali Piazze europee: Parigi è salita dell'1,01%, forte rialzo per Madrid (+1,31%). Record storico per Francoforte che con un +1,2% ha raggiunto gli 8.736 punti.