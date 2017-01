foto Ap/Lapresse

17:50

- Chiude poco sopra la parità la Borsa di Milano, con il Ftse Mib che guadagna lo 0,11% a 17.751 punti e il Ftse All Share che finisce a +0,13% a 18.809. Tra i titoli, si mettono in luce Mediobanca, che corre a +2,19% dopo che il Patto ha confermato il rapporto di fiducia con Marco Tronchetti Provera in vista dell'assemblea di ottobre. Bene anche Saipem (+2,01%), mentre perde quota Pirelli (-1,2%).