RC auto, stangata sugli automobilisti virtuosi

L'assicurazione auto continua a essere una spina nel fianco degli automobilisti: se al Sud i costi finalmente calano e la situazione è stabile per i neopatentati, in tutto il Paese i rincari si concentrano soprattutto sui virtuosi. Rispetto a tre mesi fa, infatti, coloro che hanno raggiunto la prima classe di merito si trovano aumenti anche superiori all'11%.

Il risultato emerge dal Focus trimestrale sulla RC auto realizzato da Facile.it, che ha messo a confronto le tariffe riservate a tre profili di automobilista (Uomo 40enne in prima classe di merito che guida una Ford Focus 1.6 diesel, donna 35enne in quarta classe che guida una Opel Corsa 1.4 benzina e uomo 19enne neopatentato in 14esima classe che guida una Fiat Punto 1.3 diesel) e ne ha registrato le variazioni di prezzo, da maggio a settembre 2013, in otto delle principali città italiane (Bologna, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Verona).



"Nell'ultimo trimestre – dice Mauro Giacobbe, responsabile Business Unit assicurazioni di facile.it – i premi RC auto sono tornati a subire oscillazioni più elevate rispetto a quanto non sia accaduto nei mesi precedenti, ed è proprio il profilo in prima classe di merito a subire i rincari maggiori. Continua intanto il calo già iniziato a maggio dei premi assicurativi al Sud e gli aumenti registrati a Palermo in passato vengono annullati dalle riduzioni di questo trimestre".



E' proprio il profilo più virtuoso, quello in prima classe di merito, a registrare infatti gli aumenti maggiori: se i prezzi scendono dove erano più alti (Napoli -10,6% e Palermo -10,4%), salgono in quasi tutte le altre città considerate, con picchi a Roma (+11,7%). Incrementi notevoli nei capoluoghi settentrionali presi a campione dove, al profilo di automobilista migliore, sono stati imposti aumenti tariffari che vanno dal +2,0% di Bologna al +7,1% di Milano; unica eccezione Torino dove il premio è sceso dell'1,8%.



Per quanto riguarda i premi riservati al secondo profilo preso in esame dal Focus (automobiliste donne in quarta classe), Facile.it ha rilevato oscillazioni ancora più ampie. Si va dal -11,2% di Napoli (calo più significativo di tutta la rilevazione) al +12,2% di Firenze, mentre la variazione rimane contenuta a Verona (-0,7%) e a Bologna (-1,1%). Rimangono pressoché invariati i premi riservati ai giovani e ai neopatentati: solo a Napoli si registra un -5,2% rispetto a maggio scorso, mentre l'aumento massimo si limita all'1,1% di Palermo.



Dal Focus emerge infine come si ricorra spesso alla richiesta di coperture aggiuntive per la propria auto. Dopo un trimestre in cui accadeva il contrario, scende il ricorso alla copertura aggiuntiva dell'assistenza stradale (era del 48,67% tre mesi fa, adesso è del 43,01%) e sale ancora quella contro gli infortuni al conducente (dal 42,34% al 48,74%). Si riducono le altre richieste di copertura accessoria: quella per furto ed incendio, più adatta ad auto nuove, cala ancora e arriva al 15,72%; la tutela legale passa dal 33,68% al 27,53%, quella contro gli atti vandalici si dimezza e arriva al 6,48%.