foto Dal Web

- Mercato dell'auto in flessione in Europa nel mese di agosto. I 27 Paesi Ue più quelli Efta hanno chiuso in calo del 4,9% con 686.957 vetture vendute contro le 722.458 di un anno fa. A luglio invece le vendite erano cresciute del 4,9% a 1.020.824 unità. Negli otto mesi il mercato ha registrato 8.144.714 unità (-5,2%), mentre nei sette mesi era a 7.457.689 (-5,2%).