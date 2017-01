foto LaPresse

- Seduta in negativo per la Borsa di Tokyo che ha riaperto dopo la chiusura per festività di lunedì. L'indice Nikkei ha chiuso cedendo lo 0,65%, a 14.311,67 punti, mentre il più ampio paniere Topix ha perso lo 0,31%, a 1.181,64 punti.