foto LaPresse

17:40

- Piazza Affari chiude in positivo con il Ftse Mib che segna un +1,05% a 17.731,81 punti e il Ftse All Share in crescita dello 0,96% a 18.785,15 punti. A imprimere fiducia negli investitori, il ritiro dalla corsa per la guida della Fed di Lawrence Summers, orientato a ridurre la politica di stimoli all'economia. Bene anche le altre Borse europee con Francoforte che segna il suo massimo storico, trainata dal risultato delle elezioni in Baviera.