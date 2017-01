Crisi, Draghi cauto sulla ripresa: "La situazione migliora, ma servono sforzi su debito e lavoro"

foto Ap/Lapresse Correlati Crolla l'occupazione per i giovani 13:52 - "La situazione sta migliorando. Il costo del denaro è ritornato, per i governi, a livelli più sostenibili. Il rifinanziamento delle banche in Paesi sotto stress è migliorato significativamente ma ancora non riflette i costi del credito". Lo ha detto da Berlino il presidente della Bce, Mario Draghi. "I rischi sistemici sono calati a livelli precedenti al 2011", ma il livello medio del debito nell'Eurozona è ancora molto alto, a circa il 90% del Pil". - "La situazione sta migliorando. Il costo del denaro è ritornato, per i governi, a livelli più sostenibili. Il rifinanziamento delle banche in Paesi sotto stress è migliorato significativamente ma ancora non riflette i costi del credito". Lo ha detto da Berlino il presidente della Bce, Mario Draghi. "I rischi sistemici sono calati a livelli precedenti al 2011", ma il livello medio del debito nell'Eurozona è ancora molto alto, a circa il 90% del Pil".

Per Draghi è necessario "stabilizzare la zona euro e rafforzarla con politiche economiche sostenibili degli Stati membri, aumentando la competitività delle nostre economie e completando l'architettura istituzionale dell'Unione economica e monetaria". "La ripresa - ha spiegato il numero uno della Bce parlando a Berlino - è solo in una fase iniziale. L'economia resta fragile. E la disoccupazione è ancora troppo alta".



"Spingere sulle riforme" - "La chiave è perseverare sulla strada delle riforme e prendere ispirazione dagli altri che ci stanno riuscendo", ha aggiunto Draghi, precisando che "all'interno dell'area euro beneficiamo tutti dalla prosperità altrui". "Non vedo la competitività come una gara tra i Paesi dell'area euro con vincitori e vinti: ci sono già alcuni segnali incoraggianti di un riequilibrio dell'area euro in termini di costi della competitività".