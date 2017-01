foto Ap/Lapresse

09:33

- Avvio di seduta positivo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib guadagna lo 0,70% a 17.660 punti sorretto da Mediaset (+2,3%) e Bpm (+2,23%), mentre scivola Telecom (-2,14%). Bene anche il Ftse All Share in rialzo dello 0,52% a 18.702 punti.