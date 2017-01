foto Getty

10:36

- Sono poco meno di 5 miliardi (per l'esattezza 4 miliardi e 960 milioni) le ore richieste e autorizzate di cassa integrazione in cinque anni di crisi. A rilevarlo è l'Osservatorio Cig della Cgil che ha preso in considerazione i dati dal settembre del 2008 ad agosto 2013. Anni record il 2010 e il 2012 con più di un miliardo di ore.