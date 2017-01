foto Ansa

- Dal 2010 ad oggi le addizionali regionali e comunali Irpef hanno subito un vera e propria impennata. A dirlo è la Cgia di Mestre che ha analizzato gli effetti di questi aumenti sulle retribuzioni degli operai e degli impiegati residenti nei capoluogo di Provincia che hanno già deciso l'aliquota dell'addizionale Irpef comunale. In particolare per un'operaio l'Irpef pesa 89 euro in più, per un impiegato 117 euro e per un quadro 284 euro.