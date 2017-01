foto LaPresse

19:27

- Il ministro dell'Economia, Fabrizio Saccomanni, resta ottimista sulla fine della crisi e conferma che "la ripresa in Italia arriverà entro fine anno". Il rispetto del tetto del 3% deficit/Pil, assicura, "non è in discussione". Commentando le possibili conseguenze del voto sulla decadenza da senatore di Silvio Berlusconi, Saccomanni dice: "Una crisi di governo in questo momento sarebbe alquanto irrazionale".