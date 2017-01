foto Ap/Lapresse

17:55

- Chiusura in rialzo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib guadagna lo 0,14% a 17.547 punti e il Ftse Italia All-Share avanza dello 0,17% a 18.606 punti. In ribasso invece il Ftse Italia Star che lascia sul terreno lo 0,10% a 14.401 punti. Tra i titoli, si mette in luce Mediaset (+3,73%) mentre cedono Fiat (-1,44%) e Telecom (-1,30%).