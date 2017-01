foto SportMediaset

13:18

- Con l'investimento annunciato per Mirafiori, la Fiat "ha confermato l'impegno per Torino". E il gruppo sta andando nella giusta direzione: parola del presidente del gruppo automobilistico, John Elkann, secondo il quale "la strategia che Marchionne ha delineato, puntando sui segmenti ad alto valore aggiunto, sta dando i primi frutti: in soli otto mesi sono stati oltre 20 mila gli ordini raccolti da Maserati".