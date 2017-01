Preoccupazione Ue: "In Italia serve stabilità"

13:17

- "Gli ultimi dati economici sull'Italia non sono buoni": lo ha detto il commissario Ue agli Affari economici, Olli Rehn, sottolineando inoltre come per il Paese sia essenziale una continuità di governo. Sulla stessa lunghezza d'onda, il presidente dell'Eurogruppo, Jeroen Dijsselbloem: "Per l'Italia la cosa più importante è la stabilità politica".