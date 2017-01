foto LaPresse

09:20

- La Borsa di Milano apre in calo, dopo il recente rally e in vista della "due giorni" della Fed della prossima settimana da cui potrebbero scaturire indicazioni sulla tempistica e la portata del "tapering". L'indice Ftse Mib cede lo 0,20% a 17.488 punti, mentre il Ftse All Share perde lo 0,32%. Sulla stessa lunghezza d'onda anche Londra, Francoforte e Parigi.