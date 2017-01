foto Ap/Lapresse

14:55

- Per Olli Rehn, commissario Ue per gli Affari economici, l'economia dell'Eurozona "potrebbe essere al punto di svolta" e "potremo vedere una ripresa il prossimo anno". Tuttavia "vi sono rischi significativi, fra cui l'instabilità politica in alcuni Paesi e la possibilità di passi indietro su alcune riforme". Ma "se i governi fanno le riforme e rispettano gli impegni", la ripresa e il miglioramento dell'occupazione potrebbero arrivare nel 2014.