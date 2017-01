foto Ansa

11:35

- Tassi in rialzo per i Btp a 3 anni messi all'asta dal Tesoro. Sono stati collocati tutti i 4 miliardi di euro ma il rendimento medio è salito al 2,72% dal 2,33% dell'asta di luglio, rivedendo i massimi da ottobre 2012. In crescita la domanda con un rapporto di copertura salito a 1,52 da 1,34 precedente.