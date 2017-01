foto Afp

10:52

- Secondo la Bce, le economie dell'Eurozona sono in "graduale ripresa" con un "lento recupero del prodotto" atteso per il resto del 2013. Nel suo bollettino, la Banca centrale europea premette che la politica monetaria che "resterà accomodante finché necessario". Per quanto riguarda l'Italia, vengono messi in risalto "i rischi crescenti per il conseguimento dell'obiettivo di disavanzo" al 2,9% del Pil per il 2013.