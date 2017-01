foto Ap/Lapresse Correlati Debito pubblico da record: oltre il 130% del Pil Peggio di noi in Europa soltanto la Grecia

Squinzi: subito 4-5 miliardi per il cuneo fiscale "Situazione grave, serve un governo stabile" 17:54 - La produzione industriale torna a scendere su base mensile. Secondo i dati forniti dall'Istat, a luglio è stato segnato un ribasso dell'1,1%, peggior calo congiunturale dal giugno 2012. Sul fronte annuo la contrazione è stata invece del 4,3% (corretta per effetti calendario).

Cala la produzione industriale, salvo che per il settore tessile - La produzione industriale a luglio segna su base annua perdite su tutti i fronti, tranne il tessile. Lo rileva l'Istat in base a dati corretti per gli effetti di calendario. I comparti che registrano i cali maggiori sono legno, carta e stampa (-11,1%), la fabbricazione di coke e prodotti petroliferi raffinati (-10,6%), la fabbricazione di mezzi di trasporto (-8,4%) e la fornitura di energia elettrica, gas, vapore ed aria (-7,3%). In controtendenza solo le industrie tessili, abbigliamento, pelli e accessori (+2,3%).



Bce: "In Italia rischi crescenti sull'obiettivo del deficit 2013" - Secondo la Bce, le economie dell'Eurozona sono in "graduale ripresa" con un "lento recupero del prodotto" atteso per il resto del 2013. Nel suo bollettino, la Banca centrale europea premette che la politica monetaria che "resterà accomodante finché necessario". Per quanto riguarda l'Italia, il peggioramento del fabbisogno dovuto soprattutto al rimborso dei debiti verso le imprese "mette in risalto i rischi crescenti per il conseguimento dell'obiettivo di disavanzo" al 2,9% del Pil per il 2013.







Bce: "Rischi crescenti per il rientro dal deficit" - Le nuove raccomandazioni Ue sul rientro dei deficit eccessivi contengono "ampie proroghe delle scadenze" e "un marcato rallentamento del risanamento". Per alcuni Paesi, come Portogallo e Spagna, si è ridotto il risanamento strutturale e "ciò potrebbe accrescere i rischi per la sostenibilità delle finanze pubbliche".