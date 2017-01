foto Ap/Lapresse

08:23

- La Borsa di Tokyo chiude in moderato ribasso, con i titoli legati all'export colpiti dal rafforzamento dello yen. L'indice Nikkei cede lo 0,26%, attestandosi a quota 14.387,27 punti, dopo una seduta volatile, in cui il listino è anche passato in territorio positivo. Il più ampio paniere Topix perde invece lo 0,41% a 1.184,36 punti.