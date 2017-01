Tariffe, nuovo calo per la bolletta del gas

foto Afp 16:21 - Da ottobre la bolletta del gas sarà più leggera. Dal primo giorno del mese, infatti, "dovrebbe esserci la terza riduzione di prezzo, con un calo che sarà almeno del 2%". Lo ha comunicato il presidente dell'Autorità per l'energia, Guido Bortoni. Sommando il -4,2% di aprile e il -0,6% di luglio, ha sottolineato, si arriverà a una "riduzione cumulata quanto meno del 7% sul periodo aprile-dicembre". - Da ottobre la bolletta del gas sarà più leggera. Dal primo giorno del mese, infatti, "dovrebbe esserci la terza riduzione di prezzo, con un calo che sarà almeno del 2%". Lo ha comunicato il presidente dell'Autorità per l'energia, Guido Bortoni. Sommando il -4,2% di aprile e il -0,6% di luglio, ha sottolineato, si arriverà a una "riduzione cumulata quanto meno del 7% sul periodo aprile-dicembre".

Il nuovo metodo di calcolo del prezzo del gas, orientato anche ai prezzi spot, sta dunque dando i suoi frutti. "Dal primo ottobre - ha tra l'altro sottolineato Bortoni all'audizione in Commissione Industria del Senato - si ha il picco dei consumi per il semestre invernale: quindi che ci sia una riduzione in vista dell'inverno è veramente importante".



Rinnovabili, 31 miliardi di incentivi dal 2001 al 2020 - Bortoni ha parlato anche di rinnovabili, sottolineando che dal 2001 a 2012 agli impianti ammessi al meccanismo Cip6 (rinnovabili e assimilate) sono stati riconosciuti incentivi pari a 25 miliardi. "Dal 2013 al 2020 - ha aggiunto - si stimano ulteriori costi per 5-6 miliardi", per un totale di 30-31 miliardi. Tuttavia Bortoni ha ricordato che il rinvio del nuovo metodo di calcolo al 2014 ha comportato mancati risparmi in bolletta per 300 milioni nel 2013.