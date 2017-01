foto Ap/Lapresse

15:57

- Apertura contrastata per Wall Street, dove il Dow Jones guadagna lo 0,13% a 15.209 punti e il Nasdaq perde invece lo 0,41% a quota 3.714. Anche gli operatori di Borsa si sono fermati oggi, a New York, per ricordare le vittime dell'11 settembre. Le contrattazioni sono state sospese per permettere a tutti di osservare un minuto di silenzio e di raccoglimento in memoria dei morti di quei terribili attentati.