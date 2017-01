foto LaPresse

11:48

- "Stiamo lavorando per non farla aumentare". Così il ministro dello Sviluppo economico, Flavio Zanonato, interpellato a margine della presentazione delle stime di Confindustria sul possibile aumento dell'Iva a partire dal primo ottobre. "Penso che sia molto probabile che non aumenterà, non penso" sia scontato che scatti l'aumento.