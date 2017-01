Confindustria: "La recessione in Italia è finita" Ma resta l'emergenza lavoro: "Agire subito"

foto Ap/Lapresse Correlati Crisi, Visco: stretta conti ha evitato il peggio

Borsa, la giornata in tempo reale 10:55 - Recessione finita nel terzo trimestre. Lo afferma il Centro studi di Confindustria (Csc), che nelle previsioni colloca l'interruzione della caduta del Pil nel terzo trimestre di quest'anno e il ritorno a variazioni positive nel quarto (+0,3%). L'economia italiana è arrivata "al punto di svolta", anche se la ripresa sarà "lenta".

Migliorano le previsioni sul Pil: le stime diffuse indicano una contrazione dell'1,6% per il 2013 (contro il -1,9% delle previsioni di giugno) ed una crescita dello 0,7% per il 2014 (dal precedente +0,5%). Il centro studi di Confindustria lancia anche un segnale alla politica: "sulla strada della ripresa persistono infatti rischi, interni e internazionali, e ostacoli. Cruciale - aggiunge - è la stabilità politica".



In cinque anni persi 1,8 milioni di posti di lavoro - Ancora in calo l'occupazione che nel quarto trimestre del 2013 toccherà "un nuovo punto di minimo" dall'inizio della crisi, con un milione e 805 mila posti di lavoro (indicati come Ula, Unità di lavoro equivalenti a tempo pieno) in meno rispetto a fine 2007 (-7,2%). La domanda di lavoro ritornerà a crescere "da primavera 2014".



"Su lavoro urgono provvedimenti" - "L'emergenza del mercato del lavoro fatica a rientrare spontaneamente - spiega il Centro studi di Confindustria -, data la lentezza della ripresa", perciò sono "urgenti provvedimenti sia per innalzare la crescita sostenibile del Paese sia per aumentare l'occupabilità delle persone". Il tasso di disoccupazione è previsto in leggera frenata, al 12,1% nel 2013 e al 12,3% nel 2014 (dalle precedenti previsioni 12,2% e 12,6%), rimanendo "sostanzialmente fermo ai massimi già raggiunti".



Nel 2013 pressione fiscale record - Secondo le previsioni di Confindustria, la pressione fiscale raggiungerà nel 2013 il valore record del 44,5% del Pil (dal 44% del 2012) e rimrrà molto alta anche nel 2014 (si attesterà al 44,2%). La pressione effettiva, escluso il sommerso, toccherà invece il 53,5% quest'anno e il 53,2% nel 2014.



"Prioritario ridurre il cuneo fiscale" - Per il Centro studi di Confindustria, "deve essere prioritario nella prossima legge di stabilità ridurre l'eccessivo carico fiscale che grava sul lavoro e sull'impresa agendo sul cuneo fiscale e contributivo". L'associazione degli industriali sottolinea inoltre come "l'azione di un Paese, che deve mantenere i conti pubblici in equilibrio e viene da più di un decennio di decrescita, non può non essere convintamente rivolta ad accrescere la propria competitività".