foto LaPresse

09:37

- Avvio leggermente positivo per Piazza Affari: il primo indice Ftse Mib segna una crescita dello 0,10%, mentre il Ftse All Share segna un aumento dello 0,07%. Vola a inizio contrattazioni Mediaset +3%, seguita da Unicredit (+1,3%). Qualche vendita su Telecom, che scende dell'1,5%. Sulla stessa lunghezza d'onda della Piazza milanese anche Francoforte a +0,1%, mentre in calo Parigi (-0,32%), Madrid (-0,35%) e Londra -(0,05%).