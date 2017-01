foto Ap/Lapresse

- Chiusura invariata per la Borsa di Tokyo (+0,01%) dopo due giorni di solidi guadagni, pari a un totale del 4% circa, con l'euforia alimentata dall'assegnazione a Tokyo dei Giochi olimpici estivi del 2020 e dei risultati economici positivi, segnale di una ripresa in corso in Giappone. L'indice Nikkei si sgonfia nel finale, a quota 14.425,07 (solo 1,71 in più), sotto il peso dei realizzi malgrado i rialzi di Wall Street e lo yen ceda altro terreno.