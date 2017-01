foto Ap/Lapresse

15:50

- Apertura in territorio positivo per la Borsa di New York, spinta dai dati incoraggianti dall'economia cinese e dall'allentarsi della tensione sulla Siria. A Wall Street il Dow Jones sale dello 0,41% a 15.126 punti, il Nasdaq avanza dello 0,49% a 3.724 punti mentre lo S&P 500 mette a segno un progresso dello 0,52% a 1.680 punti.