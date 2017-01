Crisi, Istat: cala la spesa delle famiglie

foto Ansa Correlati La Cgia: il "nero" vale il 6,5% del Pil 10:56 - Nel secondo trimestre 2013 la spesa delle famiglie è calata del 3,3% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, mentre gli acquisti di beni durevoli sono diminuiti del 7,1%. Di conseguenza, anche il Pil è calato: -0,3% rispetto al trimestre precedente e -2,1% nei confronti del secondo trimestre 2012. Un dato peggiore di quello della stima, che era di un calo congiunturale dello 0,2% e tendenziale del 2%. - Nel secondo trimestre 2013 la spesa delle famiglie è calata del 3,3% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, mentre gli acquisti di beni durevoli sono diminuiti del 7,1%. Di conseguenza, anche il Pil è calato: -0,3% rispetto al trimestre precedente e -2,1% nei confronti del secondo trimestre 2012. Un dato peggiore di quello della stima, che era di un calo congiunturale dello 0,2% e tendenziale del 2%.

Secondo i dati dell'Istat inoltre, gli acquisti di beni non durevoli sono calati del 3,3% e gli acquisiti di servizi dell'1,8%.



Pil, Italia dietro i Paesi dell'Eurozona, Usa e Giappone - Con un calo del Pil, congiunturale dello 0,3% e tendenziale del 2,1%, l'Italia nel secondo trimestre segna una perfomance peggiore rispetto ai Paesi dell'area Euro, Usa e Giappone. "Nel secondo trimestre - riferisce infatti l'Istat - il Pil è cresciuto in termini congiunturali dello 0,7% in Germania e nel Regno Unito, dello 0,6% negli Stati Uniti e in Giappone e dello 0,5% in Francia. In termini tendenziali, si è registrato un aumento dell'1,6% negli Stati Uniti, dell'1,5% nel Regno Unito, dello 0,9% in Giappone, dello 0,5% in Germania e dello 0,3% in Francia. Nel complesso, il Pil dei Paesi dell'area Euro - riporta ancora la nota dell'Istat - è aumentato dello 0,3% rispetto al trimestre precedente ed è diminuito dello 0,5% nel confronto con lo stesso trimestre del 2012".