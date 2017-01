Crisi, Visco: stretta conti ha evitato il peggio

foto LaPresse Correlati Istat, cala la spesa delle famiglie

Gli spread in tempo reale

Tutti gli indici delle borse estere

Il listino di Piazza Affari: le quotazioni

L'euro e le altre valute 10:48 - La cura "lacrime e sangue" è stata una misura dura, impopolare ma necessaria. Ne è convinto il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, secondo il quale l'aggiustamento di bilancio è stato "indispensabile nei Paesi più fragili, tra cui l'Italia, per non rischiare di perdere accesso al mercato, cosa che avrebbe fatto precipitare la crisi". E gli effetti negativi sull'economia sono stati "il prezzo pagato per evitare conseguenze più serie". - La cura "lacrime e sangue" è stata una misura dura, impopolare ma necessaria. Ne è convinto il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, secondo il quale l'aggiustamento di bilancio è stato "indispensabile nei Paesi più fragili, tra cui l'Italia, per non rischiare di perdere accesso al mercato, cosa che avrebbe fatto precipitare la crisi". E gli effetti negativi sull'economia sono stati "il prezzo pagato per evitare conseguenze più serie".

Visco sottolinea poi come le prospettive dell'economia siano buone: "I recenti indicatori mostrano un graduale miglioramento". Ma avverte: "I rischi al ribasso di questo scenario sono accresciuti dalle preoccupazioni degli investitori per la possibile instabilità politica". "In Italia - aggiunge - la recessione è stata più lunga e più grave che nella maggior parte degli altri Paesi. Nel primo semestre del 2013 il Pil è calato ancora, ma a un passo più lento, con le esportazioni che ancora forniscono il maggiore stimolo".



Nell'area dell'euro, analogamente, il governatore registra la fine del lungo ciclo recessivo. "Ci sono segnali che la contrazione stia arrivando alla conclusione", dice, avvertendo però che c'è ancora cautela sulla forza della ripresa. "Comunque, tempi e forza della ripresa sono ancora estremamente incerti".



Tasso Btp sopra Bonos: è la prima volta da marzo 2012 - Intanto il rendimento del Btp decennale sale al 4,47% mentre quello dei Bonos spagnoli scende al 4,45%. E' la prima volta da marzo 2012 che il tasso sul decennale del Tesoro è più alto di quello iberico. Lo spread Italia-Spagna è ora di circa 2 punti a favore di Madrid.