09:05

- La Borsa di Tokyo chiude nuovamente in positivo a +1,54%, capitalizzando l'euforia per l'assegnazione dei Giochi olimpici di Tokyo 2020 e gli altri segnali di ripresa dell'economia con il robusto rialzo del Pil di aprile-giugno. L'indice Nikkei segna un progresso di 218,13 punti a 14.423,36, non lontano dai massimi intraday, mentre lo yen si mantiene debole.