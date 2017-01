foto Ap/Lapresse

09:22

- Avvio stabile per la Borsa di Milano. A Piazza Affari il primo indice Ftse Mib della settimana segna una crescita dello 0,05%. Affonda il titolo Mps che, in apertura di contrattazioni, perde il 4,7%. Sul fronte delle altre principali Piazze europee lieve rialzo per Londra (+0,15%), apertura poco mossa per Francoforte (-0,1%) e avvii negativi per Parigi (-0,24%) e Madrid (-0,58%).