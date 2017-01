foto Ansa

14:22

- Il premier greco, Antonis Samaras, non ha escluso un aiuto "supplementare" europeo e ha auspicato che la Grecia possa tornare a fare ricorso al mercato nel 2014 se realizzeà le riforme chieste da Ue e Fondo monetario internazionale. In un'intervista al quotidiano greco Ethnos, Samaras ha spiegato che questo aiuto "sarebbe diverso da quelli ricevuti fino ad ora" dal suo Paese "per evitargli il fallimento", rischio che per lui il Paese non corre più.