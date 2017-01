foto Ansa

- La cassa integrazione torna a crescere in agosto. Secondo i dati forniti dall'Inps, le ore di cig - ordinaria, straordinaria e in deroga - autorizzate sono state 75,3 milioni, il 12,4% in più rispetto ad agosto 2012 (67 milioni di ore). L'istituto previdenziale sottolinea però che il dato agostano è meno significativo, in quanto risente della stagionalità e del normale rallentamento dell'attività.