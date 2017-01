foto Ap/Lapresse

09:29

- Avvio leggermente positivo per Piazza Affari: il primo indice Ftse Mib segna una crescita dello 0,11%, mentre l'Ftse It All-Share un aumento dello 0,08%. Il clima resta comunque incerto, come certificato dai diversi andamenti delle altre Piazze europee: In ribasso Madrid (-0,05%) e Parigi (-0,04%); debole anche Londra (-0,06%), mentre Francoforte apre in positivo (+0,1%).