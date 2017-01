foto Ap/Lapresse

08:47

- Seduta negativa per la Borsa di Tokyo che interrompe così una serie di quattro giorni consecutive in rialzo. L'indice Nikkei ha chiuso in calo dell'1,5% a 13.860,81 punti dopo aver accumulato un +5,1% negli ultimi quattro giorni. L'indice Topix è sceso dello 0,9% a 1.147,82. rialzi. A pesare sono i realizzi sui settori del real estate e delle costruzioni innescati dai dubbi sulle chance di Tokyo di aggiudicarsi le Olimpiadi estive del 2020.