Fisco, Tesoro: 4 mld dalla lotta all'evasione

foto Ansa Correlati Saccomanni: ripresa frenata dalla politica 18:05 - Dalla lotta all'evasione fiscale arrivano nelle casse pubbliche 4.256 milioni di euro: sono queste le entrate tributarie derivanti dalle attività di accertamento e controllo, secondo il ministero dell'Economia che ha diffuso i dati sugli incassi dei primi sette mesi dell'anno. Si tratta di 287 milioni in più, per una crescita del 7,2%, "a conferma dell'efficacia dell'azione di contrasto all'evasione", come sottolinea il Tesoro. - Dallaarrivano nelle casse pubbliche: sono queste lederivanti dalle attività di accertamento e controllo, secondo ilche ha diffuso i dati sugli incassi dei primi sette mesi dell'anno. Si tratta di 287 milioni in più, per una crescita del 7,2%, "a conferma dell'efficacia dell'azione di contrasto all'evasione", come sottolinea il Tesoro.

Iva cala ancora,ma recupera a giugno e luglio - Il gettito Iva in 7 mesi cala del 5% (-2.944 milioni), comunica il Mef. L'andamento riflette la riduzione del gettito per scambi interni (-1,8%) e sull'import (-20,8%). Ma rallenta la dinamica negativa sugli scambi interni negli ultimi due mesi (giugno e luglio), che mostrano un recupero. A luglio il calo dell'Iva è stato dello 0,9%.



Dalle imprese quasi 2 mld in più - Crescita a due cifre per l'Ires, l'imposta sul reddito di impresa: nei primi 7 mesi - comunica il Mef - presenta una crescita "significativa" del 12,8% (+1.965 milioni di euro), anche per effetto di "consistenti versamenti effettuati da parte di grandi contribuenti". Intanto il gettito Irpef cresce dell'1,1% (+1.059 milioni) trainato essenzialmente dagli incrementi delle ritenute sui redditi dei dipendenti del settore pubblico (+3,8%) e dei versamenti in autoliquidazione (+2,0%).



Mega-aumento per i bolli: +27,9% - Le manovre dei governi sui bolli si fanno sentire sulle tasche degli italiani: risulta infatti in crescita nei primi 7 mesi dell'anno - dice il ministero - l'imposta di bollo che registra un aumento del 27,9% (+1.344 milioni di euro), "per effetto - spiega via XX Settembre - delle modifiche normative introdotte dall'art.19, commi 1-5, del decreto legge n.201 del 2011", il cosiddetto "Salva-Italia" del governo Monti.



Meno 368 mln dalle "bionde", in parte effetto delle e-cig - In flessione del 5,8% (-368 milioni di euro) nei primi 7 mesi dell'anno le entrate dell'imposta sul consumo dei tabacchi legata, in parte, al calo dei consumi determinato dalla diffusione delle sigarette elettroniche.