foto Ansa 18:02 - "La Fiat ha deciso di proseguire nel programma di investimenti in Italia, malgrado le precarie condizioni del contesto economico e politico in cui ci troviamo ad operare". Lo scrive Sergio Marchionne in una lettera ai lavoratori di Mirafiori. Garantendo tutto l'impegno necessario per il rilancio dello stabilimento torinese, l'a.d. del Lingotto aggiunge che "ci sono momenti in cui occorre prendere decisioni coraggiose".

Sergio Marchionne - si legge nel comunicato - ha sottolineato come il contratto sia stato uno strumento determinante per il rilancio qualitativo e produttivo degli stabilimenti Fiat in Italia. Anche grazie ad una piena applicazione delle regole innovative dell'accordo è stato possibile portare gli stabilimenti italiani, come Pomigliano d'Arco, Grugliasco, Melfi e Sevel ad un livello di eccellenza nel panorama automobilistico internazionale. Le organizzazioni sindacali hanno confermato il loro impegno nella difesa e nel rafforzamento dello strumento contrattuale, riconoscendo che esso rappresenta una condizione imprescindibile per l'impegno industriale della Fiat in Italia.



Appello dei sindacati alla Fiom - Fim, Uilm, Fismic, Ugl e Associazione Quadri "esortano ancora una volta la Fiom-Cgil ad accettare le regole basilari della democrazia industriale, aderendo ad un contratto firmato dalle Organizzazioni Sindacali largamente maggioritarie in Fiat". E' quanto si legge in una nota congiunta diffusa dopo l'incontro tra l'ad della Fiat Sergio Marchionne e i sindacati