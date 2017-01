foto Afp

09:30

- Avvio di seduta all'insegna dell'incertezza per Piazza Affari, dove l'attesa di un attacco militare in Siria continua a pesare sull'umore degli investitori. L'indice Ftse Mib perde lo 0,22% toccando i 16.904 punti mentre l'All Share registra un -0,17% a 17.978 punti. In rosso la Fiat e la maggior parte dei finanziari.