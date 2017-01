foto Getty

- Termina in territorio positivo la seduta a Wall Street. Il Dow Jones guadagna lo 0,16% a 14.833,96 punti, il Nasdaq sale dello 0,63% a 3.612,61 punti mentre lo S&P 500 avanza dello 0,4% a 1.640 punti. Dopo la chiusura, l'euro è scambiato a 1,3177 dollari. I listini hanno esitato a lungo tra i buoni dati economici cinesi, europei e americani e il ritorno dei timori per la situazione in Siria.