foto Ansa

17:52

- Chiusura in flessione per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib segna un ribasso dello 0,28% a 16.941 punti mentre il Ftse All-Share lascia sul terreno lo 0,31% a 18.008 punti. In calo lo spread tra Btp e Bund: il differenziale scende sotto quota 240, attestandosi a 239 punti base, con il tasso sul decennale al 4,33%.