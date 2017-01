foto Ap/Lapresse

15:50

- Apertura positiva per Wall Street, dove il Dow Jones guadagna lo 0,3% a 14.849,23 punti e il Nasdaq lo 0,94% a 3.623. Già dalle prime battute Microsoft perde quota, dopo l'acquisto dei cellulari Nokia per 5,4 miliardi di dollari: il titolo di Redmond perde il 4,67%, scivolando a quota 31,84 dollari per azione.